نهاية العلاقة الشاذة.. السجن 7 سنوات لـ"استورجي" قتل صديقه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار محمد وفيق طه، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، استورجي بالسجن لمدة 7 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 32278 جنايات فاقوس لسنة 2015، بقتل صديقه بسبب وجود علاقة شاذة بينهما وقيام المجني عليه بتصوريه عاريًا.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على "كمال.ك.ال.ع" عامل، جثة هامدة داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة فاقوس، مصابًا بكسور وجروح غائرة في الرأس.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، "ياسر.ال.ع.ع" 22 سنة، استورجي، مُقيم بقرية "السلاطنة الفدادنة" بدائرة مركز شرطة فاقوس، حيث تبين وجود علاقة شاذة بينهما وقيام المجني عليه بتصوير المتهم بهاتفه عاريًا ونشر الصور على أهالي قريته، وحينما علم المتهم ذهب إلى مسكن المجني عليه وانهال على رأسه بسلاح "مونشاكو خشب" وأنهى حياته، فيما جرى ضبط المتهم وبحيازته السلاح المُستخدم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

