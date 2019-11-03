العراق: إعادة فتح طريق "خور الزبير- أم قصر" بالبصرة والجسور المغلقة بالناصرية

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأحد إعادة فتح طريق (خور الزبير- ام قصر) في البصرة أمام حركة المواطنين، وذلك بعد قطعه لعدة ساعات.

وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز)

العراقية - "إنه تمت إعادة فتح طريق خور (الزبير-أم قصر) في البصرة أمام حركة المواطنين وذلك لتسهيل حركة المرور".وأضاف "كما تم إعادة فتح الجسور المغلقة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وذلك عقب التظاهرات التي أدت إلى إغلاق الجسور الرئيسية في المدينة".وتشهد معظم مدن العراق منذ مطلع الشهر الماضي تظاهرات احتجاجية تنادي بـ"حقوق مشروعة"، تخللتها أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 200 وإصابة المئات.