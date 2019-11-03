السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في مالي

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان بشمال مالي، وما أسفر عنه من سقوط قتلى وجرحى.
وقدمت المملكة - حسبما نقلت
وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي.
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