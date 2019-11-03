شلل مروري في أغلب شوارع العاصمة العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي بقطع المتظاهرين اليوم الأحد لأغلب شوارع العاصمة العراقية بغداد داعين إلى عصيان مدني عام في البلاد.

وذكر المصدر العراقي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن هذا الإجراء أدى إلى شل حركة التنقل

والمرور في أغلب شوارع العاصمة بغداد.وأوضح أنه من أبرز الطرق التي تم قطعها من قبل المتظاهرين هي، سريع الشعلة، جسر البنوك، جسر منطقة الشعب، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، بالإضافة إلى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.