سول تطلب من واشنطن لعب دور لتحسين علاقاتها مع طوكيو

طلب دبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى من الولايات المتحدة لعب دور لتحسين العلاقات بين بلاده واليابان، بعد أن شهدت تدهورا حادا بسبب خلافات تتعلق بالتجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساعد وزيرة الخارجية الكوري الجنوبي يون سون-جو مع نظيره الأمريكي ديفيد ستيلويل على هامش القمة الـ35 لرابطة دول جنوب شرق (آسيان) المنعقدة حاليا في تايلاند، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة والعلاقات الثنائية

بين كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم /الأحد/.من جانبها، قالت وزارة الخارجية في سول إن يون شرح أبعاد الخلاف التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان، وسلط الضوء على جهود بلاده لإيجاد حلول دبلوماسية منطقية من خلال الحوار، كما دعا نظيره الأمريكي إلى لعب دورفي عملية تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.وأضافت الوزارة - في بيان أصدرته - أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق ذلك.من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - "إن الدبلوماسيين الأمريكي والكوري الجنوبي أكدا - مجددا - أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".وأشارت إلى أن سول وواشنطن اتفقتا على ضرورة الحفاظ على التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي... ومن المقرر أن يقوم ستيلويل بزيارة إلى كوريا الجنوبية بعد يوم غد الثلاثاء لمدة 3 أيام.