مدينة ألمانية تدق ناقوس الخطر بسبب انتشار النازية الجديدة فيها

قرر المجلس البلدي في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا تغيير اسم المدينة إلى Nazinotstand" (لا مكان للنازية) وذلك في محاولة للتصدي لانتشار الأفكار اليمينية النازية الجديدة، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وعبر أعضاء المجلس البلدي عن قلقهم من انتشار الأفكار اليمينية والشعبوية في المدينة، موضحين أن ذلك يمثل تهديدا للمجتمع في هذه المدينة.
ودعوا السلطات في المدينة إلى الاتحاد والتماسك ومساعدة ضحايا عنف "النازيين الجدد" وحماية الأقليات من أعمال اليمين المتطرف.
وصوت في المجلس البلدي 39 عضوا لصالح قرار تغيير اسم المدينة، فيما اعترض 29 آخرين، وامتنع عن التصويت أعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي.
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