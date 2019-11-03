كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهيل": حمد بن خليفة شوه كل ما هو جميل في قطر والعبث في تاريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية "خالد الهيل"، أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق، كان يعمل عن عمد لتشويه كل ما هو جميل في قطر والعبث في تاريخها.

وكتب الهيل في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واصفًا حمد بن خليفة أمير قطر السابق بـ"كبيرهم الذي علمهم السحر".

وأضاف "الهيل": "بكل بساطة دمر كل ماهو قطري وكل ماهو جميل في قطر.. وعبث في تاريخ قطر وفرخ شبيحة يشاركونه في جريمة تغيير تاريخ قطر الحديث والمعاصر".

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وفي خطوة جديدة نحو دعم الإرهاب، أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد أصدر أوامر إلى مصرف قطر المركزي بضرورة توفير أموال ضرورية خلال الفترة المقبلة مع تراجع السيولة فى البلاد من العملات الأجنبية بوضع مقلق.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد يقوم بإنفاق تلك الأموال من حصيلة أذونات الخزانة لدعم الإرهاب للميليشيات المسلحة التى تدعمها الدوحة، حيث كانت آخر عملية قام بها مصرف قطر المركزى لتوفير أموال إلى تميم بيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال فى عطاء وشمل البيع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 1.89% ولأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال عند 1.91%، ولأجل تسعة أشهر بقيمة 100 مليون ريال عند 1.95%.

وأشار موقع "قطريليكس"، إلى أن الاقتصاد القطرى تعرض إلى انخفاض كبير فى ثقة المستثمرين وانكمشت معدلات نموه متأثرة بانهيار قطاعى التصنيع والتشييد، ولذلك لجأ بنك قطر المركزى إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية من أجل دعم وتمويل الإرهاب، فيما بلغ نمو الدين العام الخارجى خلال السنوات العشر الماضية 451% وارتفع الاقتراض إلى 35.2 مليار دولار خلال 120 شهرا وسجل نصيب المواطن من الدين العام 15.6 ألف دولار، وهبط قطاع التصنيع بنسبة 7.4%، وبلغت نسبة انخفاض قطاع التشييد مع تجميد مشاريع المونديال 3.5% مع مواجهة الريال ضغوطاً غير مسبوقة بسبب المقاطعة العربية.