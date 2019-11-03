باعتبارها منظمة إرهابية.. “تويتر” يحظر حسابات قناة المنار التابعة لحزب الله “

أعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله السبت أن شركة “تويتر” قد حظرت معظم حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرت القناة أنها “سياسية”.

وطاول هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية. وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني أن “شركة تويتر أقدمت على حظر معظم الصفحات الخاصة بقناة المنار عن منصتها وذلك بدون اي انذار مسبق”.

وعلق متحدث باسم تويتر على الأمر لوكالة فرانس برس بالقول “لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”، بدون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.

وأشارت المنار إلى أن الحظر والإيقاف “شمل حسابات الأخبار والبرامج في ما بدا رضوخا لضغوطات سياسية”.

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وقالت إن حساباتها “تضم أكثر من مليون متابع”. ولا يزال حساب القناة الخاص بالخبر العاجل فاعلا ، بالإضافة إلى حسابات أخرى خاصة ببرامج تعرضها القناة.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية في العام 1997. ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية على حزب الله.

وفرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية الأربعاء الماضي عقوبات على 25 “كيانا” مرتبطا بإيران وحزب الله. وفي يوليوز، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار شمل للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.

ويعد حزب الله الخصم اللدود لاسرائيل، ويتلقى دعما من إيران ويقاتل منذ العام 2013 في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.