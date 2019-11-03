خطة احتياطية لربط جبل طارق بطنجة بعد البريكسيت

بعد التوقيع على اتفاق تجاري جديد بين المغرب وبريطانيا، وعلاقة بالمواجهات المستمرة داخل مجلس العموم البريطاني وخارجه، بين حزب المحافظين، الذي يقوده بوريس جونسون، وحزب العمال، بقيادة جيريمي كوربين، تُسلط الأضواء على مصير الاتفاقية المغربية المبرمة في لندن إزاء ما يمكن أن تفرزه الساحة السياسية في انتخابات مبكرة قد تشهدها بريطانيا في المستقبل القريب.

وقال مصدر مطلع من لندن لـ«أخبار اليوم» إن زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، يبقى من أكبر معارضي المغرب في ملف الصحراء، وسيتخذ –في حال صعوده- موقفا متشددا من الرباط، سواء في ما يخص منتجات الأقاليم الجنوبية، أو مبيعات الأسلحة ومكوناتها، بالرغم من أن المغرب ليس زبونا كبيرا لبريطانيا في مجال الأسلحة.

وقد يخفف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي القيود على مبادلات الرباط مع جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني. ذلك أن سلطات الجبل لديها خطة بديلة، في حال نشوب أي أزمة مع إسبانيا، تقضي بفتح خطوط إمداد غذائية وتموينية مباشرة مع طنجة، وتيسير استقدام اليد العاملة المغربية.