أبو سنان: 16 إصابة في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة خلال شجار في قرية أبو سنان، الليلة الماضية. وذكرت طواقم حيان للعلاج المكثف إنها قدمت العلاج الطبي لـ16 مصابا، وأنه جرى نقل 11 منهم لمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج. وأفاد مصدر طبي في المستشفى أن 5 قاصرين تتراوح أعمارهم بين الثامنة والسادسة عشر عاما، وأربعة بالغين، أحضروا بعد أن أصيبوا باستنشاق غاز فلفل خلال احتفال في القرية. ووصفت إصاباتهم بالطفيفة.

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