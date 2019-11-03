مدرب برشلونة يرد على إمكانية استقالته!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أنه لا يفكر في الاستقالة من تدريب فريقه، عقب الخسارة بالنتيجة 3-1 أمام ليفانتي، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من وجهة نظري لم نسيطر على المباراة جيدًا، وكان بإمكاننا التسجيل في أي وقت، وفي الشوط الثاني لم نُشكل خطرًا للخصم، والذي سجل هدفين من تسديدتين، لكن الهدف الثالث أضر بنا كثيرًا".

وأضاف "هدف ميسي الثاني كاد أن يُساعدنا لكن الحكم ألغاه، وعلينا أن نتقبل الهزيمة ونضعها في الحسبان، ونحن لم نفعل الكثير في المباراة".

وتابع مدرب برشلونة "نيتنا كانت الذهاب لتسجيل الهدف الثاني، لكننا لم ننجح في خلق الخطورة، وكانت مباراة غير مستقرة للغاية".

وأوضح "لقد استجاب اللاعبون في الملعب، وبالتأكيد لا أفكر في الاستقالة، إنها مجرد هزيمة".

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وبسؤاله عن سبب استبعاد ديمبلي، أجاب "هو يغيب بقرار فني، ولازال لدينا الكثير من المباريات".

واسترسل "صحيح أننا لا نظهر بنفس المستوى الذي نكون عليه في ملعبنا، لكننا تحسنا، وعلينا أن نستمر، لقد خسرنا مباراة، ويجب أن نتفاعل مع الأمر".

وأردف "لم أتفاجأ بالخسارة، لأن ليفانتي خصم أقدره كثيرًا، وأتوقع دائمًا أفضل ما في المنافس، ورأينا فريقا عظيما في الشوط الثاني".

واختتم "علينا أن نقوم بتصحيح الأخطاء، ولو كنا نجحنا في الحفاظ على التعادل لفترة أطول، لكان بإمكاننا العودة، لكننا لم نبدأ بشكل جيد في الشوط الثاني، وعلينا أن نكون أكثر نشاطًا، لاستغلال تقدمنا في المباريات".