إيران: جداريات على السفارة الأميركية السابقة احتفالا بإغلاقها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعدت الحكومة الإيرانية لـ"احتفال" خاص ستجريه يوم غد الإثنين، بالذكرى الأربعين للاستيلاء على السفار الأميركية السابقة في طهران.

وكشفت إيران النقاب عن جداريات جديدة رُسمت على الجدران الخارجية للسفارة الأميركية السابقة قُبيل الذكرى الأربعين لتولي السفارة عام 1979.

(أ ب)

وتستعرض الجداريات قدرة إيران على تحدي الولايات المتحدة، حيث أنه من بين اللوحات جدارية، تمثال الحرية مقطوع الذراع وإسقاط طائرة أميركية مسيرة. ويستطيع المارة وقائدي السيارات رؤية هذه اللوحات.

(أ ب)

وتحتفل إيران بالذكرى الأربعين للاستيلاء على السفارة الأميركية يوم الإثنين من خلال تنظيم تجمع حاشد أمام السفارة.

(أ ب)

ولا تزال السفارة في وسط طهران مغلقة منذ عام 1979، عندما استولى طلاب ثوريون على المجمع بعد أن سمحت واشنطن للشاه المخلوع رضا محمد بهلوي، بمغادرة البلاد والسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي.