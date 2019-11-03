مدرب ليفربول: حالفنا الحظ لكننا استحقينا الفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه ربما حالف الحظ فريقه أمام أستون فيلا، لكنه يجب أن يتحسن، مشيرا إلى أن انتفاضته الأخيرة كانت مستحقة.

وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة في الدوري خلال أخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب "لا زلنا مطالبين بالتعلم والتحسن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج لبعض الصدمات. لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".

وتابع كلوب "بالتأكيد عندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ، لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز".

وبسؤاله عن شعوره بعد تقدم فيلا المفاجئ والذي كان قادرًا على التسجيل قبل 60 ثانية من تقدمه في الدقيقة 21، قال كلوب "إنه ركز في شيء واحد".

وأوضح مدرب ليفربول "لا أفكر أبدًا في أسئلة مثل (هل خسرنا بالفعل؟) أو (هل يمكننا الفوز؟)، نحاول فقط أن نسجل وهذا كل ما في الأمر".

Advertisements

وأضاف كلوب الذي حول فريقه تأخره أيضًا إلى فوز (2-1) على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية "لا أفكر في ذلك لأننا قمنا بانتفاضتين واليوم بانتفاضة جديدة".

وواصل "نعرف أن هذا ممكن ويعرف الجميع ذلك وندرك هذا حقًا، سعى الشباب لذلك هذه كرة القدم. لا توجد خيارات أخرى. ماذا يمكننا أن نفعل؟".

وقال دين سميث مدرب فيلا إن فريقه كان يستحق الخروج بشيء من المباراة.

وأضاف "لم تكن مباراة من طرف واحد. أتيحت لنا الفرص لتسجيل الهدف الثاني. أنا فخور بأداء فريقي وأعتقد أنه ينافس بقوة في هذا المستوى، وفي مباراة اليوم لعبنا الند بالند".

وختم مدرب أستون فيلا "أنا فخور لكن أشعر بألم أيضًا لأننا كنا نستحق تحقيق شيء في المباراة وسننقل هذا الشعور للمباراة التالية وسنتعلم مما حدث اليوم".