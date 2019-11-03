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شكرا لقرائتكم خبر عن أرصاد صنعاء: احتمالات ضعيفة لوصول تأثيرات إعصار مها إلى اليمن والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
قلل مركز الأرصاد الجوي في صنعاء من خطورة إعصار مها الذي من المتوقع أن يصل إلى محافظتي المهرة وحضرموت نهاية هذا الأسبوع.
وذكر محمد سعيد وكيل قطاع الأرصاد في صنعاء، أن هناك احتمالات ضعيفة جداً أن يتجه هذا الإعصار صوب اليمن نتيجة قوة المرتفع الجوي المسيطر على المنطقة.
وأوضح أن إعصار مها لا يزال خارج الإقليم الجوي والبحري اليمني، شرق مركز بحر العرب، بينما يتحرك بسرعة 14 كم/ الساعة باتجاه شمال/ شمال غرب بحر العرب وبسرعة رياح تصل إلى 125 كم/ الساعة.
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