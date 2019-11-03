اليمن.. المليشيا تحشد المئات من اتباعها لإنقاذ عناصرها في حرض بحجة

الأحد 3 نوفمبر 2019

أكدت مصادر عسكرية، ان المليشيا الحوثية لا تزال تدفع بالمئات من عناصرها إلى جبهات محافظة حجة، لكنها باءت بالفشل، بفضل صلابة وبسالة الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية.



وأضافت المصادر أن مشرفي الجماعة الحوثية نفذوا عمليات تحشيد واسعة للمقاتلين من حجة والمحويت وعمران، خلال الأسبوعين الأخيرين، في محاولة لإنقاذ عناصرها المطوقين في مدينة حرض، واستعادة المناطق المحررة في مديريتي ميدي الساحلية وحيران.

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ورأى مراقبون عسكريون، إن معركة حجة ضد الميليشيا الحوثية ستشكل ضربة موجعة للجماعة في حال تمكنت قوات الجيش من الزحف إلى مديرية عبس التي يقع فيها ثاني أكبر كتلة بشرية في المحافظة بعد مركزها مدينة حجة.

وأضاف المراقبون أن استكمال تحرير مديرية حرض من شأنه أن يجعل قوات الجيش تتفرغ لفتح جبهات جديدة، باتجاه مديريتي بكيل المير ومديرية مستبأ المجاورتين، كما سيؤدي إلى تأمين ظهر القوات المتجهة نحو مديرية عبس.