الحوثيون يستغلون "المولد النبوي" في إب للاستقطاب السياسي والطائفي

الأحد 3 نوفمبر 2019

الحوثيين

تواصل مليشيا الحوثي فرض الجبايات والغرامات المالية في محافظة إب، وسط اليمن، مستغلين مناسبة ذكرى المولد النبوي.

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وبينت المصادر، أن مليشيات الحوثي بإب والمناطق الخاضعة لسيطرتها استغلت "المولد النبوي" للاستقطاب السياسي والطائفي للتغطية على العزلة التي تعيشها خاصةً مع تنامي حالة السخط الشعبي جراء سطوة القمع التي تسلطها على رقاب المواطنين منذ خمس سنوات.

وفرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية غرامات مالية على المحلات التجارية التي لم تعلق أعلام خضراء بذكرى المولد النبوي وتواصل جباياتها المالية بالمناسبة وفرض إتاوات على التجار والمواطنين بمختلف مديريات المحافظة.