شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من مسلحي المليشيا وتدمير آليات بغارات للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 مقاتلات التحالف شنت مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء أمس السبت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران, في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة في خب الشعف بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر "أن الغارات طالت عناصر وآليات قتالية للميلشيا الحوثي المتمردة". وذكرت المصادر "أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وتدمير آليات قتالية". وتشهد مختلف جبهات المحافظة منذ أشهر مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

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