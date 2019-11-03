بالصور.. قائد عسكري بتعز قائد يلتقي رابطة أسر الشهداء واللجنة الطبية

الأحد 3 نوفمبر 2019

صورة من اللقاء

التقى قائد محور تعز اللواءالركن سمير عبدالله الصبري، رابطة اسر الشهداء بالمحافظة.

وناقش قائد محور تعز مع رابطة الشهداء المواضيع التي تهم اسر الشهداء وسبل حل مشكلاتهم والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية، ومتابعة الجهات الحكوميه خصوصا فيما يتعلق بالترقيات المستحقة للشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن واستعادة الدولة.

وعلى صعيد متصل التقى قائد محور تعز اللجنة الطبية، وناقش معها حل مشاكل الجرحي بالهند، ومصر، وخرج اللقاء بقرارات من شانها حلحلة المشكلات التي يعاني منها الجرحي بالهند ومصر كما ناقش اللقاء أوضاع الجرحي بالداخل

Advertisements

وأشاد اللواء الصبري بجهود اللجنة الطبية، مثمنا الدور الوطني للجرحى الذين قدموا اجزاء من اجسادهم في سبيل تحرير الارض من مليشات الحوثي الانقلابية

ودعا قائد المحور إلى بذل المزيد من الجهد من اجل حل مشكلات الجرحي في الداخل والخارج مؤكدا بضرورة العمل دون توقف من اجل الجرحي استكمال تطبيبهم ومداوة جراحهم.

حضر الاجتماع العميد عبده البحيري رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس مؤسسة شهيد، ورئيس شعبة الرعاية بقيادة محور تعز.