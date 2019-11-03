شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة 3 برصاص مسلح في المشنة بإب والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 اب تتواصل جرائم القتل في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، بمقتل مواطن وإصابة إثنين آخرين في المدينة القديمة برصاص مسلح بمديرية المشنة وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وقام مسلحون بإطلاق الأعيرة النارية مستهدفين سيارة المواطن ياسر عمر في شارع العدين بمدينة إب وسط فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية.

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