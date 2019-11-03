شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يشن 6 غارات على تحركات للمليشيا في الظاهر والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 مقاتلات التحالف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تشرين الثاني 03، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن، وفق ما أكدته مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بست غارات تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية. Advertisements وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرتي حيدان ورازح بالمحافظة ذاتها.

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