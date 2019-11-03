الموقف الامني عند جسري الجمهورية والسنك ببغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن موقف جسر الجمهورية شهد تمركزل مستمرل عند الخط الاول من الجسر، مشيرا الى توافد اعداد قليلة الى ساحة التحرير ببغداد.

واوضح أن جسر السنك شهد تمركزا قرب الخط الاول ومرآب السيارات، فيما نوه الى اغلاق ساحة الخلاني.



وأفاد مصدر امني، صباح اليوم الاحد، بأن متظاهرين قطعوا أغلب شوارع العاصمة بغداد داعين الى "عصيان مدني عام".

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.

