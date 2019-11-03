الموقف الامني عند جسري الجمهورية والسنك ببغداد

افصح مصدر امني، اليوم الاحد، عن الموقف الامني عند جسري الجمهورية والسنك في بغداد.
واوضح أن جسر السنك شهد تمركزا قرب الخط الاول ومرآب السيارات، فيما نوه الى اغلاق ساحة الخلاني.
وأفاد مصدر امني، صباح اليوم الاحد، بأن متظاهرين قطعوا أغلب شوارع العاصمة بغداد داعين الى "عصيان مدني عام".
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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