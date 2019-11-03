اخبار العالم

الموقف الامني عند جسري الجمهورية والسنك ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افصح مصدر امني، اليوم الاحد، عن الموقف الامني عند جسري الجمهورية والسنك في بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن موقف جسر الجمهورية شهد تمركزل مستمرل عند الخط الاول من الجسر، مشيرا الى توافد اعداد قليلة الى ساحة التحرير ببغداد.

واوضح أن جسر السنك شهد تمركزا قرب الخط الاول ومرآب السيارات، فيما نوه الى اغلاق ساحة الخلاني.


وأفاد مصدر امني، صباح اليوم الاحد، بأن متظاهرين قطعوا أغلب شوارع العاصمة بغداد داعين الى "عصيان مدني عام".

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الامني عند جسري الجمهورية والسنك ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا