إعادة فتح طريق خور الزبير- أم قصر بعد قطعه لساعات

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإعادة فتح طريق خور الزبير- أم قصر في البصرة بعد قطعه لساعات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تمت "إعادة فتح طريق خور الزبير-أم قصر في البصرة أمام حركة المواطنين بعد قطعه لعدة ساعات".
وتشهد معظم مدن العراق منذ مطلع تشرين أول الماضي تظاهرات احتجاجية تنادي بـ"حقوق مشروعة"، تخللتها أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 200 وإصابة المئات.
وتشهد معظم مدن العراق منذ مطلع تشرين أول الماضي تظاهرات احتجاجية تنادي بـ"حقوق مشروعة"، تخللتها أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 200 وإصابة المئات.
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