تك تك بلاسخارت يدخل سوق المزاد العالمي

وقال حرب في تصريح صحفي، اطلعت عليه الخليج 365، إن التك تك الذي أستخدمته ممثلة الامين العام للأمم المتحده في العراق بلاساخارت دخل سوق المزاد العالمي، مبينا ان العروض توالت لأجل شراء هذا التك تك والاحتفاظ به كونه آلة نقل غريبة واستخدمت من شخصية دولية وفي مناسبة خاصة هي تظاهرات ساحة التحرير.واضاف يبدو ان هنالك توقف في بيعه لكي يصل الى أعلى سعر في السوق العالمية كونه حصل على امتياز زماني ومكاني وشخصي فبلغت شهرته أكثر من شهرت سيارات نجوم هوليود.وتابع، أما بالنسبة للسيدة بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحده فأن خطوتها لم يسبقها أي مبدع سياسياً كما فعلت اذ أقدمت على خطوة التك تك على الرغم من زحمة المكان والقنابل المسيله للدموع والجرحى والالاف المتظاهرين وهذا يوءهلها لأن تكون مرشحه ساخنه لنيل جائزة نوبل للسلام.واعتبر موقفها أكثر شجاعة من موقف نادية مراد التي تم منحها النوبل السنه الحالية، مشيرا الى ان ذلك أهلها للوصول الى منصب الامين العام للأمم المتحده وهو أعلى منصب في عالم اليوم اضافة الى ان ساحة لتحرير والمتظاهرين والتك تك فتحا الباب واسعاً أمامها على أوسع ما يكون دولياً.

واختتم حرب كلامه قائلا، طوبى لها من شجاعة أقدمت على خطوة شجاعه أنعدم مثيلها.

