مقتل 3 مدنيين في هجوم مسلح ببوروندي

قُتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون في هجوم مسلح بحانة في بوجمبورا أكبر مدن بوروندي.

الهجوم وقع في منطقة روهيرو التي يندر حدوث أعمال عنف بها ويعيش فيها مسؤولون غالبا ما يكونون محاطين بحراسة.

وقال نائب المتحدث باسم الشرطة في بوروندي إن "مجهولين مسلحين ببنادق إيه كيه 47 هاجموا أشخاصا مسالمين في حانة؛ ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و3 جرحى".

Advertisements

ونقلت بوروندي عاصمتها من بوجمبورا، وهي ميناء مطل على بحيرة تنجانيقا، إلى مدينة جيتيجا الأصغر بكثير والواقعة بوسط البلاد العام الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول، قالت الأمم المتحدة إن بوروندي تواجه خطر التعرض لموجة جديدة من أعمال العنف مع اقترابها من الانتخابات العام المقبل بسبب أزمة سياسية، لم يتم حلها وتصوير الرئيس بيير نكورونزيزا نفسه على أنه حاكم "مقدس".

ولقي مئات البورونديين حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن منذ عام 2015 عندما رشح نكورونزيزا نفسه لفترة ثالثة متنازع عليها.

وفي الفترة نفسها، فر أكثر من 400 ألف شخص إلى الخارج ومعظمهم إلى تنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية.

وأعلنت الشرطة أن قوات الأمن قتلت في 22 أكتوبر/تشرين الأول ما لا يقل عن 14 مسلحا كانوا يعتزمون شن هجوم في إقليم بوبانزا بشمال غرب البلاد بعد دخولهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.