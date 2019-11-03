مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي

كشف أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، عن أن أوكرانيا وليست روسيا مسؤولة عن اختراق إلكتروني طال الحزب الديمقراطي.

وحسب شهادة أدلى بها ريك جيتس، مساعد المدير السابق لحملة ترامب، أمام "إف بي آي"، ونشرتها وزارة العدل الأمريكية، السبت؛ فإن بول مانافورت مدير الحملة وقتذاك كان يقول لمساعديه إن "اختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي كان على الأرجح عمل الأوكرانيين وليس الروس".

ووفقا للشهادة نفسها؛ فإن المسؤولين عن حملة ترامب قالوا إنهم مقتنعون بأن كييف تدبرت الأمر بشكل يُتيح إلصاق التهمة بروسيا.

وفي يوليو/تموز 2016، بدأ موقع ويكيليكس نشر الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي.

وقالت الاستخبارات الأمريكية لاحقا إن تلك الرسائل تم الحصول عليها من خلال جواسيس روس، وأُرسِلَت بعد ذلك إلى ويكيليكس.

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والوثائق التي نُشرت السبت تُظهر أيضا أن ترامب وكبار مستشاريه وأفرادا من أسرته ناقشوا مرارا كيفية وضع اليد على رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها ويكيليكس.

واشتد خطر آلية العزل التي تهدد ترامب، الخميس، مع قيام مجلس النواب بالتصويت على إجراء حاسم سيفتح مرحلة جديدة في التحقيق بشأن الفضيحة الأوكرانية؛ إذ يجيز استجواب الشهود في جلسات علنية.

وفور التصويت ندد ترامب على تويتر بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأمريكي".

وقررت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، يوم 24 سبتمبر/أيلول، أن تسلك بحزبها طريق "آلية العزل" المحفوفة بالمخاطر.

وكشفت معلومات عن اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وطلب الرئيس الأمريكي خلال المكالمة من نظيره التحقيق بشأن خصمه الديمقراطي جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.