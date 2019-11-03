بلغاريا تحتج على تصريحات لماكرون وتصفها بـ"المهينة"

احتجّت بلغاريا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "فالور أكتوييل" التي تحدث فيها عن "شبكات بلغارية سرية"، ووصفتها بـ"المهينة".

وقالت وزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهارييفا، للتلفزيون المحلي: "أجد أن ما قاله ماكرون مهين للجالية البلغارية في فرنسا".



وأكّد إيفان ديموف، مستشار الوزيرة، أنها "طلبت من السفير البلغاري في باريس أنجيل تشولاكوف أن يسلم مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية".

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ونقلت وسائل الإعلام البلغارية على نحو واسع تصريحات ماكرون الذي قُدم باعتباره أبرز الساعين إلى إصلاح يتعلق بسائقي الشاحنات يتم التفاوض بشأنه في بروكسل.



وقال ماكرون، خلال المقابلة بشأن سياسة فرنسا في مجال الهجرة، إنه "يفضل أن تكون هناك هجرة شرعية مسجلة وفق حصص لفترة معينة من السنوات، على أن يكون هناك عمل يتم بالخفاء".

وأضاف: "أفضّل أن يكون لديّ أناس آتون من غينيا أو ساحل العاج بشكل شرعي يكونون هنا ويقومون بهذا العمل (في قطاعات الأشغال العامة أو المطاعم التي تحتاج الى يد عاملة أجنبية)، على شبكات بلغارية أو أوكرانية سرية".

ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف أنّ الرئيس الفرنسي اتّصل به "ليؤكّد دعمه لبلغاريا" وليقول إنّ تصريحاته أسيء فهمها.