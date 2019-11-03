تواصل الاحتجاجات في العراق والمتظاهرون يقطعون الجسور في الناصرية والبصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم رغم استخدام الشرطة للرصاص الحي في تفريقهم.



وشهدت مدن عراقية، اليوم الأحد، تشرين الثاني 03، 2019، تظاهرات حاشدة.

وأقدم المتظاهرون في مدينة الناصرية على قطع جمع الجسور، وفق ما أكده شهود عيان.

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وفي محافظة البصرة، جنوبي البلاد، قطع المتظاهرون عددا من الطرقات.

وقالت مصادر عراقية إن المتظاهرين منع الموظفين من الذهاب إلى المؤسسات التي يعملون فيها.

وقتل وأصيب الآلاف من المتظاهرين العراقيين منذ بدء الاحتجاجات التي رفعت شعارات مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وأخرى ضد التدخل الإيراني في شئون بلادهم.