ستولتنبرغ: العنف بشمال سوريا يتراجع وتركيا الأكثر تعرضا لهجمات إرهابية بين دول الناتو

ركّز الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" (​الناتو​)، ​ينس ستولتنبرغ​، على أنّ "​تركيا​ هي الدولة الأكثر تعرّضًا لهجمات إرهابيّة، بين الدول الأعضاء في الحلف".

وأوضح في تصريحات صحافية، أنّ "​العنف​ في الشمال السوري بدأ بالتراجع، وهو ما قد يجلب معه تكثيف الجهود لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية"، لافتًا إلى أنّ "علينا أن نقبل بأنّ تركيا حليف مهم، فهي ساهمت بشكل كبير في الكفاح ضدّ تنظيم "داعش" والقضاء على دولة الخلافة المزعومة الّتي كان يطمح التنظيم لتأسيسها، ولم تحتضن أي دولة حليفة في "الناتو"، ​النازحين السوريين​ كما فعلت تركيا".

وبيّن ستولتنبرغ أنّ "تركيا استضافت 3 ملايين و600 ألف نازح سوري"، معربًا عن ترحيبه بالمقترح الألماني بإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رعاية دولية، مشيرًا إلى "مسؤوليّة جميع دول العالم في إنهاء العنف في ​سوريا​".