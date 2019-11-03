مسؤولة في النرويج دعت إلى رفع العقوبات عن روسيا: جيران جيدون

أكّدت رئيسة مجلس مقاطعة فينمارك في ​النرويج​ راجنهيلد فاسويك، أهميّة "رفع ال​عقوبات​ عن ​روسيا​".

ولفتت خلال مؤتمر في النرويج للاحتفال بالذكرى الـ75 لتحرير فينمارك، إلى "أنّنا نعرف الروس ونتعاون معهم ونتاجر معهم. بالطبع، يبدو غريبًا وغير طبيعي بالنسبة لنا أن نفرض عقوبات على من نعتبرهم جيرانًا جيّدين"، موضحةً أنّ "جميع مناطق النرويج تتبع موقف ​أوسلو​، رغم أنّها قد تعتبر العقوبات عديمة الفائدة".

في الوقت نفسه، ركّزت فاسويك على أنّ "القيود المفروضة على روسيا قد أثّرت على الأعمال في النرويج بشكل سيء، وعلى العكس من ذلك، بدأت ​موسكو​ في تطوير صناعتها. أي أنّ العقوبات عزّزت الاقتصاد الروسي فقط"، مشيرةً إلى أنّ "بعد فرض القيود، بدأت ​الولايات المتحدة الأميركية​ نفسها في التجارة مع روسيا أكثر. لذلك، من الضروري التفكير فيما إذا كانت هذه القيود تفيد".