رئيس وزراء الصين: مستعدون للعمل مع آسيان من أجل السلام ببحر الصين الجنوبي

أكّد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، بعد لقائه مع زعماء من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أنّ "الصين مستعدّة للعمل مع دول جنوب شرق آسيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في بحر الصين الجنوبي".
ولفت في اجتماع القمة المُنعقد في بانكوك، إلى "التقدّم الّذي أُحرز بشأن مدوّنة السلوك في بحر الصين الجنوبي".
ويُعدّ وضع مدونة ملزمة من الناحية القانونيّة، هدفًا منذ فترة طويلة لأعضاء "آسيان" الّذين تدور بينهم خلافات بشأن ما يصفونه باستخفاف الصين بالحقوق السياديّة وعرقلتها لاستكشاف الطاقة والصيد.
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