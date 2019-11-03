حمل مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، المسؤولية عن المشاكل والاضطرابات المستمرة في العراق على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي رافقتها أعمال عنف متواصلة.
وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة قرب الذكرى الـ40 للاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران على يد طلاب إيرانيين خلال الثورة في البلاد، رأى ان "أصل مشاكل العراق اليوم ومسببها يرجع وبلا شك إلى أميركا والسعودية".
ورأى انه "على الشعب العراقي أن يعلم تمام العلم، أنه طالما توجد في البلاد سفارة أميركية، فإن المشاكل والمؤامرات سوف تبقى وسوف تستمر أميركا بتحريك مرتزقتها من المخدوعين وذلك لإشعال الفتن في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني يتهم أميركا والسعودية بالوقوف خلف المشاكل والاضطرابات في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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