الداخلية التونسية أعلنت القبض على 12 سوريا بعد عبورهم الحدود مع الجزائر خلسة

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ أنّ "دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني في ولاية القصرين، تمكّنت من إلقاء القبض على 12 شخصًا يحملون الجنسية السورية، بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه التراب التونسي خلسةً".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ الاحتفاظ بهم لمواصلة التحريات معهم ومباشرة فتح قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

مع الإشارة إلى أنّ بعض ​اللاجئين السوريين​ يتواجدون في تونس منذ اندلاع النزاع في ​سوريا​ عام 2011، لكن أعدادهم غير معروفة بشكل دقيق.