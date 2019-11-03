مسيرة شموع من أجل لبنان في روما بمشاركة فاعليات ايطالية

نظمت امس في روما مسيرة شموع دعما ل​لبنان​، حيث تجمع المئات حاملين الاعلام اللبنانية امام اهم معلم ايطالي وهو نصب الجندي المجهول المعروف ب "مذبح الوطن"، بمشاركة عدد من الفاعليات والعائلات الايطالية.

ورفعت لافتات كتب عليها "اعادة الاموال المسروقة"، "الدويلة اصل البلى"، "لبنان شعب واحد" و"من روما الى ​بيروت​ لبنان شعب ما بموت".

ووقع المشاركون في المسيرة على ​العلم اللبناني​ للتعبير عن محبتهم وتعلقهم بوطنهم الام، املين في استقلال ثاني ولكن هذه المرة من استعمار زعماء ​الفساد​ لبناء وطن نموذجي.