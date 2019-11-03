مسيرة شموع من أجل لبنان في روما بمشاركة فاعليات ايطالية

نظمت امس في روما مسيرة شموع دعما للبنان، حيث تجمع المئات حاملين الاعلام اللبنانية امام اهم معلم ايطالي وهو نصب الجندي المجهول المعروف ب "مذبح الوطن"، بمشاركة عدد من الفاعليات والعائلات الايطالية.
ورفعت لافتات كتب عليها "اعادة الاموال المسروقة"، "الدويلة اصل البلى"، "لبنان شعب واحد" و"من روما الى بيروت لبنان شعب ما بموت".
ووقع المشاركون في المسيرة على العلم اللبناني للتعبير عن محبتهم وتعلقهم بوطنهم الام، املين في استقلال ثاني ولكن هذه المرة من استعمار زعماء الفساد لبناء وطن نموذجي.
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