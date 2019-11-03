طرابلسي: نقف إلى جانب الرئيس عون حتى تحقيق الاصلاح والتغيير

أكد النائب ادغار طرابلسي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لأننا نقف مع الحق ونرفض الباطل، لأننا نقف مع الحقيقة ونرفض الافتراء، نقف اليوم الى جانب فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​

بطل الحرية والسيادة و​الاستقلال​ حتى تحقيق الاصلاح والتغيير".

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