عبدالله: لن يزور أحد هوية الحزب التقدمي مهما تراكمت التعقيدات

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مهما تراكمت التعقيدات والالتباسات والتساؤلات، لن يزور أحد هوية الحزب التقدمي الاشتراكي، أو تاريخه او وقوفه الدائم مع مصالح الفئات الكادحة والعاملة، سنبقى الحصن المنيع للعدالة الاجتماعية، والدفاع عن الحريات،والطامح لدولة القانون والمواطنة، ​الدولة المدنية​ العابرة لموروثات التخلف".

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