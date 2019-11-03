شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قوانين أمام الجلسة العامة للنواب اليوم.. تعر ف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقارير اللجنة النوعية حول 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهى كالتالى:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم "قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين".

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب اللجان التشريعية والخطة والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين فى نفس الموضوع.

3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

4- كما يأخذ المجلس الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، وتشمل مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالإضافة إلى مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959.

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كما تشمل مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، وتضم أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.