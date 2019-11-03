شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. التضامن تعرض انجازات برامج الحماية الاجتماعية أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات، يومى الإثنين والثلاثاء، تستهلها باستعراض وزيرة التضامن الاجتماعي لخطة الوزارة في الفترة المقبلة ومراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية، تم إنجازه حتى الآن.

كما يتطرق الاجتماع لبحث آلية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلى ما يسمى دعم إنتاجي، من خلال توفير فرصة عمل لأحد أفراد الأسرة، أو توفير قرض ميسر تستطيع من خلاله الأسرة إقامة مشروع صغير يوفر لها ربحًا شهريًا.

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وتناقش اللجنة عددا من طلبات الإحاطة، بشأن سرعة تفعيل الفيزا كارد الخاصة بمشروع تكافل وكرامة للفقراء والمساكين بدائرة مركز ملوي، وانقطاع معاشات التضامن من البسطاء، و تناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وآخر حول تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.