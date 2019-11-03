أم الفحم: أصيبت بنوبة قلبية فسقطت على الأرض وفارقت الحياة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت مي رياض عياش محاميد- جبارين (25 عاما) من مدينة أم الفحم مصرعها، إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة وسقوطها عن ارتفاع في منزلها بحي الخلايل، مساء أمس السبت.

واستدعيت الطواقم الطبية إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمصابة، وجرى نقلها بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة لمتابعة العلاج، غير أ، الأطباء أقروا وفاتها بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياتها.

وعلم أن الفقيدة حرم وحيد محمد حمزة جبارين تركت خلفا زوجا وطفلين.