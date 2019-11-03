مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، حملة دهم وش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت ببعض المناطق مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 4 شبان من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة الضلوع في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وعناصر من شرطة الاحتلال، بعد اقتحامهم بساعات المتأخرة من الليل، بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال اقتحمت بلدة الرام، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب الشبان، الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وشنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات صباح اليوم الأحد، في حي باب حطه واعتقلت كلا من وسام سدر ويوسف اللو ورزاد الرازم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، صحفيا، وقمعت المشاركين في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة القدس المحتلة.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة التضامنية التي نظمها نشطاء مقدسيون، في شارع صلاح الدين، واعتدت عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال مدير مؤسسة إيليا للإعلام الصحافي أحمد الصفدي.

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أما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال بساعات الليل، شابين من محافظة طولكرم، خلال مرورهما عبر حاجز عسكري قرب جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة فلسطينية على حاجز برطعة العسكري، واعتقلت الشابين مهند غالب عمار وصهيب أشرف عمار، وهما من سكان بلدة قفين.

وفي محافظة قلقيلية، أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في اعتداءات للاحتلال في بلدة عزون.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال انتشروا في المنطقة الغربية لعزون وأطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة واعتدوا على المواطنين.

كما انتشرت مجموعات من الجنود على مداخل البلدة وأغلقتها حيث تشهد البلدة اعتداءات يومية متكررة من قبل جنود الاحتلال.

وكان المستوطنون انتشروا أيضا في منطقة قرنة المروج بين جيوس وعزون في الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في محاولة لفرض وجود في أراضي المنطقة.