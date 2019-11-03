حالة الطقس: أجواء معتدلة ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو باردا نسبيا وترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود لتمسي باردة نسبيا في المساء والليل خصوصا في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى خريفية الطابع، ويكون الجو باردا نسبيا في ساعات الصباح، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود باردة نسبيا في المساء والليل خصوصا في الجبال. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو باردا نسبيا وترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود باردة نسبيا في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية ويسود جو شديد الاعتدال والدفء نهارا. ويسود جو منعش صباحا ومساءا وليلا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، الحرارة ستبقى عالية أيضا وتبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية. وتبقى الأجواء معتدلة عموما. الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.