شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 إستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن مليشيات الحوثي قامت بالرمي على مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف في إطار مسلسل خروقاتها اليومية. Advertisements وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي تقوم بخروقات وانتهاكات يومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. وتصعِّد عمليات الإستهداف على أكثر الجبهات في الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون المشتركة في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.