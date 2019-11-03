شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة واستهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بالأسلحة المتوسطة بشكل كثيف. Advertisements وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي فتحت نيران اسلحتها الرشاشة على مواقع القوات في المنطقة مواصلة إنتهاكات اليومية للهدنة الأممية. وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي وسعت رقعت خروقاتها وإنتهاكاتها اليومية للهدنة الاممية في محاولة منها للقضاء على اتفاق السويد التي ترعاه الأمم المتحدة

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