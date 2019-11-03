شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا عسكرية للمليشيا في حيدان بصعدة والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أهدافا للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، جنوبي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية. وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف أهدافا عسكرية للمليشيا في حيدان بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.