- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. مليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية على الطلاب في عدد من المديريات والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
الحوثيين
فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إتاوات مالية على طلاب وطالبات المدارس في محافظة حجة، مقابل ما يسمى بمجهودها الحربي.
وأكدت مصادر محلية أن المليشيا الحوثي ألزمت مدراء المدارس في مديرية الشاهل شمالي المحافظة على فرض مبلغ ألف ريال على كل طالب وطالبة كمجهود حربي تحت قافلة المولد النبوي من أبناء المديرية.
وبينت المصادر أن المليشيا المتمردة شكلت لجان مسلحة تابعة لها للنزول الى جميع مدارس المديرية لجمع الإتاوات من الطلاب .
وقالت المصادر إن الاجراءات الحوثية قابلها استياء واسع من السكان الذين يعيشون أوضاع معيشية صعبة جراء قطع مرتبات الموظفين ودفع مبالغ مالية طائلة من المزارعين لصالح الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. مليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية على الطلاب في عدد من المديريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.