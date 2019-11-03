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شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف جوي ومدفعي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا برازح والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تشرين الثاني 03، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة "آل علي" بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
إلى ذلك، قصفت القوات السعودية تحركات للمليشيا في ذات المديرية صباح اليوم.
وأكدت مصادر أن قصفا مدفعيا وصاروخيا طال تحركات للمليشيا في عدة مناطق بالمديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
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