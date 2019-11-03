"البيان": علم دولة الإمارات يجسد رمزاً عظيماً

الأحد 3 نوفمبر 2019

علم الإمارات

قالت صحيفة إماراتية، إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس لرفع علم الإمارات اليوم في الساعة 11 صباحاً، ذات دلالة كبيرة تعني وحدة المصير والولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة، وهو ما أكده سموه بقوله: "أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأوضحت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد " أن علم دولة الإمارات يجسد رمزاً عظيماً حيث يعكس فخرنا واعتزازنا بقوة اتحادنا، كما يعكس أسمى وأصدق معاني الوفاء والولاء لوطننا الحبيب ولقيادتنا التي نفتخر ونعتز بها ويحسدنا عليها الآخرون، كما يجسد علمنا أسمى معاني الالتفاف والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، ويعكس ذلك بوضوح احتفال دولة الإمارات بـ " يوم العلم" في الثالث من نوفمبر من كل عام، الذي يوافق يوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، وذلك بمبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2013، تعكس مدى الثقة غير المحدودة من الشعب في قيادته، والتي صنعت بتوجيهاتها ورؤيتها الثاقبة أحد أفضل النماذج العالمية في الرقي الحضاري والإنساني، وفي التسامح والعدل والمساواة بين المقيمين كافة على أرض الوطن.

وتابعت "وحققت أكبر الإنجازات في مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي وكما أكد دائماً صاحب السمو نائب رئيس الدولة على أن "علم الدولة هو علم اتحادنا ورمز وحدتنا وراية مجدنا وعزنا وتضحياتنا الذي نريده في السماء، عالياً كطموحاتنا عزيزاً كنفوسنا خفاقاً على جميع أركان وطننا".