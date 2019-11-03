المليشيا تجبر مشايخ القبائل في حجة على تجنيد الشباب وإرسالهم للجبهات

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الأحد 3 نوفمبر 2019
الحوثيين
أجبرت مليشيا الحوثي المشايخ والأعيان بمديريات محافظة حجة على تجنيد الشباب وخاصة خريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي، وعبر مشرفيها في المديريات والعزل، أجبرت المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية البارزة على تجنيد الكثير من الشباب وخاصة خريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى صفوفها، بهدف الزج بهم في معاركها العبثية.
وأكدت المصادر أن مشرفي المليشيات قدموا إغراءات ووعوداً للمغرر بهم المنضمين إلى صفوفها بإلحاقهم بكلية الشرطة والكلية الحربية بالعاصمة صنعاء وإعطائهم رتباً عسكرية في وقت وجيز.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية تعتزم إقامة دورات مكثفة للمنضمين لغسل أدمغتهم وتعبئتها لسيطرة عليهم وتحركهم كيف ما تشاء وتحولهم إلى مقاتلين مؤدلجين يؤمنون بمعتقداتها وأفكارها الطائفية والمتطرفة المشبعة بثقافة الكراهية والموت والجهاد المحرف.
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