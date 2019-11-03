العدل: الإفراج عن 439 نزيل خلال الشهر الماضي

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الاحد، عن إطلاق سراح 439 نزيلا بينهم 382 من الرجال و57 من النساء خلال شهر تشرين الأول الماضي لعام 2019.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، في بيان تلقت الخليج 365، إن دائرة الإصلاح العراقية اتخذت خلال شهر تشرين الأول الماضي كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم، مبينتاً ان حركة التسفير ونقل النزلاء تقوم بها مفارز مختصة بالنقل وتسفير النزلاء.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات متأخرة تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء حرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل.
يشار إلى إن عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام من شهر 11-2016 ولغاية 31-10-2019 بلغ 8798 نزيل.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات متأخرة تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء حرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل.
يشار إلى إن عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام من شهر 11-2016 ولغاية 31-10-2019 بلغ 8798 نزيل.
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