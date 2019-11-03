متظاهرون يقطعون اغلب شوارع العاصمة بغداد

أفاد مصدر امني، صباح اليوم الاحد، بأن متظاهرين قطعوا أغلب شوارع العاصمة بغداد داعين الى "عصيان مدني عام".
وأوضح أن ابرز الطرق التي تم قطعها هي، سريع الشعلة ، جسر البنوك ، جسر منطقة الشعب ، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، بالاضافة الى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.
واشار الى أن متظاهرين اخرين يعملون على غلق مخارج مناطق الأمين والمشتل والعبيدي، شرقي بغداد، فضلا عن ساحة عدن قرب الكاظمية شمالي العاصمة.
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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