متظاهرون يقطعون اغلب شوارع العاصمة بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن متظاهرين قطعوا، صباح اليوم، اغلب شوارع بغداد، سيما طرق غربي العاصمة، وذلك لشل حركة التنقل.

وأوضح أن ابرز الطرق التي تم قطعها هي، سريع الشعلة ، جسر البنوك ، جسر منطقة الشعب ، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، بالاضافة الى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.



واشار الى أن متظاهرين اخرين يعملون على غلق مخارج مناطق الأمين والمشتل والعبيدي، شرقي بغداد، فضلا عن ساحة عدن قرب الكاظمية شمالي العاصمة.

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.