متظاهرون يقطعون الجسور الرئيسة في الناصرية 'صور'

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قطع متظاهرون، صباح اليوم الاحد، الجسور الرئيسة في في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن المتظاهرين في مدينة الناصرية، قطعوا، صباح اليوم، جسور النصروالحضارات والزيتون، والتي تعد جسورا رئيسية لحركة التنقل داخل المدينة.
وأوضح أن قطع الجسور يأتي إيذانا ببدء العصيان المدني، الذي دعا اليه المتظاهرون منذ يوم امس.
وأوضح أن قطع الجسور يأتي إيذانا ببدء العصيان المدني، الذي دعا اليه المتظاهرون منذ يوم امس.
وتشهد معظم مدن العراق منذ مطلع تشرين اول الماضي تظاهرات احتجاجية تنادي بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات.
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